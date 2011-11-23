Донецкий горсовет подал в суд иск о запрете акции протеста чернобыльцев

Донецкий городской совет подал в суд иск с просьбой запретить акцию протеста чернобыльцев, которые с 15 ноября голодают в палаточном городке возле здания регионального Управления Пенсионного фонда Украины, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме.

Этот факт УНИАН подтвердил начальник Управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим РОВИНСКИЙ.

«После письма СБУ горсовет подал в Донецкий окружной административный суд иск с просьбой запретить акцию чернобыльцев в связи с террористической угрозой, так как это может нести угрозу для тех, кто там находится, а также других людей», - сказал М.РОВИНСКИЙ.

Данное дело в Донецком окружном административном суде начали слушать сегодня в 19.45.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября на пресс-конференции заместитель прокурора Донецкой области Евгений МАКСАКОВ объявил, что в трех областях - Запорожской, Днепропетровской и Харьковской, с небольшой разницей во времени произошли взрывы самодельных взрывных устройств. «Происшествия эти сопровождались анонимными записками, где открыто высказывались угрозы», а на одном из сайтов неизвестный опубликовал сообщение о том, что взрыв готовится и на территории Донецкого региона, уточнил зампрокурора.

В связи с этим в Донецке было возбуждено уголовное дело по ст. 258 ч. 1 УК Украины и создана следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники всех силовых органов

На вопрос УНИАН, означает ли это, что в регионе могут быть запрещены митинги, собрания и так далее, Е.МАКСАКОВ тогда ответил: «Пока каких-то предпосылок, чтобы запретили какие-то массовые мероприятия (нет)… Я думаю, что население должно понимать и максимально внимательно себя вести, обращать внимание на подозрительные вещи и предметы и немедленно информировать правоохранителей об этих фактах».