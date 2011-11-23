Кабмин принял решение об увеличении пенсий чернобыльцам

Кабинет министров Украины принял постановление об увеличении со следующего года пенсий и других выплат чернобыльцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сообщил сегодня на брифинге.

По его словам, согласно подсчетам правительства, после принятия постановления инвалиды-ликвидаторы Чернобыльской катастрофы будут получать в среднем 4 тыс. 129 грн. пенсии.

При этом вице-премьер напомнил, что на сегодняшний день средняя пенсия составляет 1 тыс. 18 грн.

В частности, также будет сделан перерасчет пенсий инвалидам-ликвидаторам. По словам С.ТИГИПКО, неправильно, что в 2008 году, когда осуществлялся перерасчет выплат всем пенсионерам, ликвидаторам их не пересчитали, поскольку считали, что у них и так высокие пенсии.

Также повышению пенсий будет способствовать решение правительства увеличить с 1 января 2012 года размеры дополнительных доплат к пенсиям инвалидам-ликвидаторам за вред, причиненный их здоровью во время ликвидации аварии на ЧАЭС. Он напомнил, что на сегодняшний день такие доплаты составляют 30, 20, 15% от размеров пенсий, а предлагается поднять их до 50, 40, 30%, таким образом приравняв размеры доплат чернобыльцев к доплатам инвалидам войны.

Кроме того, этим постановлением принято решение увеличить пенсии детям-инвалидам, которые приобрели такой статус в результате Чернобыльской катастрофы. Если на сегодняшний день размер их пенсии составляет 340 грн., то с 1 января 2012 года она будет составлять 994 грн., добавил С.ТИГИПКО.

Также увеличатся выплаты инвалидам, которые не принимали участия в ликвидации аварии на ЧАЭС, но врачи установили, что их заболевания связаны с аварией. Так, инвалиды 1-й группы будут получать с 2012 года 1 тыс. 553 грн., 2-й группы – 1 тыс. 294 грн., 3-й – 1 тыс. 225 грн. В целом их пенсия увеличится на 20%.

Кроме того, будут повышены пенсии лицам, которые потеряли кормильца в результате аварии на ЧАЭС. Их пенсии увеличатся с 1 тыс. 786 грн. до 3 тыс. 749 грн.

В 2012 году на 20% - с 60 грн. до 70 грн. 12 коп. - будут повышены доплаты для людей, которые признаны пострадавшими в результате катастрофы на ЧАЭС.

Вице-премьер подчеркнул, что для обеспечения этих выплат государству необходимо будет дополнительно 1 млрд. 900 млн. грн., которые правительство планирует предусмотреть в госбюджете на 2012 год.

При этом С.ТИГИПКО заметил, что 500 млн. уже предусмотрены в проекте госбюджета, а дополнительные средства правительство планирует аккумулировать за счет введения «налога на богатство». По прогнозу вице-премьера, это приблизительно 800 млн., и за счет введения отдельных мероприятий по налогообложению операций в оффшорных зонах. Это, по его подсчетам, дополнительно 3 млрд. грн.