Украинцы могут получить дополнительные выходные во время Евро-2012

Украинцы могут получить дополнительные выходные во время проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, отвечая на вопрос, принято ли постановление о переносе рабочих дней в 2012 году на сегодняшнем заседании правительства.

В частности, он отметил, что этот вопрос обсуждался, но решение не было принято в связи с дополнительными предложениями относительно переноса рабочих дней во время проведения чемпионата по футболу в 2012 году.

Он пообещал, что этот вопрос будет доработан, и в понедельник правительство примет окончательное решение, о чем будет сообщено общественности.