В Португалии началась всеобщая забастовка против мер жесткой экономии

В Португалии приостановлено воздушное сообщение и работа общественного транспорта в связи с 24-часовой забастовкой против мер жесткой экономии.

Первыми в ночь на четверг на забастовку вышли авиадиспетчеры и работники лиссабонского метро, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Ожидается, что в течение дня к ним присоединятся сотни тысяч португальцев, включая преподавателей и работников здравоохранения.

Массовая забастовка - редкое событие для Португалии, и нынешняя акция обещает быть одной из самых грандиозных в истории страны.

На будущей неделе в парламенте Португалии должно состояться голосование по плану снижения бюджетного дефицита, как того требуют Евсросоюз и МВФ в обмен на пакет финансовой помощи.

Правительство намерено провести значительные сокращения по всему общественному сектору, включая здравоохранение и даже вооруженные силы.

Планируется также поднять налоги, отменить рождественские и отпускные премиальные, которые для многих работников общественного сектора равнялись месячной зарплате, а также позволить частным компаниям продлить на 30 минут рабочий день без дополнительной оплаты.

Два ведущих профсоюза страны, объединяющие более миллиона человек, приняли решение о проведении всеобщей забастовки.

Тем не менее, без всех этих мер экономии власти Португалии не могут рассчитывать на пакет помощи в размере 78 млрд ево.

Уровень безработицы в стране превысил 12%, а в будущем году по прогнозам ожидается новый экономический спад.

Португалия стала третьим после Греции и Ирландии получателем пакета экстренной помощи, однако дальнейшие транши моут быть задержаны, если страна не выполнит намеченные показатели по снижению бюджетного дефицита.