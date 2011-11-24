Внедрять социальную карточку киевлянина будет ООО "Универсальные информационные технологии"
Определен победитель конкурса по внедрению системы "Карточка киевлянина", которым стало ООО "Универсальные информационные технологии".
Как сообщает муниципальная газета “Хрещатик”, по словам заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Руслана КРАМАРЕНКО, после объявления конкурса 9 компаний обратились для получения конкурсной документации, а две непосредственно приняли участие в конкурсе.
18 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором участники презентовали и защищали свои проекты. По результатам оценки предложений и после детальной проработки поданных документов комиссия и определила победителя.
Как сообщал УНИАН, в августе этого года была презентована концепция «Карточки киевлянина». Тогда стало известно, что власть Киева планирует в октябре начать эксперимент по внедрению социальной карточки киевлянина.
“Внедрение пилотного проекта системы «Карточки киевлянина» имеет целью только учет льготных категорий жителей города Киева, которые имеют право на бесплатный проезд в метрополитене, а не предоставление льгот в целом, которые предусмотрены законами и предоставляются на уровне государства”, - объяснил тогда Р.КРАМАРЕНКО.
Чтобы получить карточку киевлянина, гражданин должен обратиться с заявлением и соответствующими документами в районное управление социальной защиты. После проведения проверки данных они будут переданы в единый социальный реестр города, и гражданину будет присвоен социальный идентификационный номер. После этого человек выбирает самостоятельно банк, в котором хочет обслуживаться, и там заказывает карточку. Будет выдаваться карточка киевлянина бесплатно. Ее получение предусмотрено в течение недели со дня сверки и подачи необходимых документов, перечень которых будет обнародован на сайте городской власти.
“Это будет пластиковая банковская платежная карточка с контактным и бесконтактным чипом”, – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.
Предусмотрено, что социальная карточка сможет поддерживать около 16 отдельных независимых дополнений. Первоочередные из них: социально-финансовое дополнение, которое разрешает идентифицировать клиента; банковское платежное дополнение для проведения финансовых трансакций; транспортное дополнение, которое позволяет пользоваться услугами метрополитена.
Экспериментом в Киеве будут охвачены около 80 тысяч человек – это категории, которым столичная власть предоставила право бесплатного проезда в метрополитене и других видах коммунального транспорта: студенты, школьники и инвалиды с соответствующими льготами на проезд от городской власти.