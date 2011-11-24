Кабмин утвердил порядок использования средств для обеспечения жильем «чернобыльцев»

Кабинет министров утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения жильем граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Данный порядок утвержден правительственным постановлением №1198 от 23 ноября 2011 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Министерство чрезвычайных ситуаций.

Согласно программе, бюджетные средства направляются в частности на:

приобретение жилья на первичном рынке в жилых домах, введенных в эксплуатацию, и на вторичном рынке, находящегося в собственности физических лиц; приобретение жилья на условиях паевого участия в объектах незавершенного жилищного строительства с высокой степенью строительной готовности (более 75%), ввод в эксплуатацию которых планируется в текущем году, при условии, что в квартирах будут выполнены внутренние отделочные работы; возмещение расходов гражданам, которые переселились по направлениям облгосадминистраций с территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, на самостоятельно приобретенное (построенное) ими жилье, в том числе в жилищно-строительных кооперативах.

Обеспечение жильем граждан за счет бюджетных средств осуществляется в пределах норм, установленных законодательством.