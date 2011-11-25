Минсоцполитики внесло изменения в законопроект о налоге на богатство

Министерство социальной политики Украины обнародовало новую редакцию законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно введения в Украине налога на богатство, в которой учтены предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения по состоянию на 24 ноября.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте министерства, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, изменения, в частности, касаются налогообложения транспортных средств. Так, будут введены понижающие коэффициенты к ставкам налога, которые учитывают срок использования автомобилей, мотоциклов и судов. В первоначальном варианте законопроекта предусматривалась единая ставка налога на транспортные средства, независимо от срока их службы.

Для легковых автомобилей уменьшен объем цилиндров двигателя, на который начисляется налог, с 4 тыс. куб. см до 3,4 тыс. куб. см, что позволит включить в объекты налогообложения дорогие марки автомобилей, популярные среди состоятельных украинцев. Несмотря на снижение объема двигателя, удельный вес автомобилей, подпадающих под налогообложение, не превышает 1,5% от общего количества зарегистрированных в Украине автомобилей. Ставка налога — 20% размера минимальной заработной платы за 100 куб. м объема цилиндра двигателя (на сегодня это 197 грн.).

Кроме того, по результатам обсуждения, предлагается уменьшить общую площадь квартир, которые подпадают под налогообложение, с 300 до 200 кв. м, а домов - с 600 до 400 кв. м. Напомним, ставка налога остается той же - 2% размера минимальной заработной платы за 1 кв. м общей площади объекта жилой недвижимости (19,7 грн.).

С.ТИГИПКО отметил, что обсуждение законопроекта продолжается. «Нам важно учесть все конструктивные предложения, особенно представителей среднего класса, чтобы этот налог платили именно богатые», - отметил вице-премьер-министр.

Напомним, на сегодня проходит общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно введения налога на богатство, текст которого размещен на официальном сайте Министерства социальной политики. Как ранее заявлял С.ТИГИПКО, средства от данного налога будут направлены в бюджет Пенсионного фонда.

Кроме прочего, законопроект предусматривает увеличение ставки налога на доход физлица с 15% до 20% в случае, если сумма такого дохода превышает 15-кратный размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января отчетного года (на сегодня это 14,775 тыс. грн.). Предполагается, что под налогообложение попадает сумма, превышающая данный порог.

Предполагается, что данный законопроект вступит в действие с 1 января 2012 года.