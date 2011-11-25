Налоговый кодекс – это повод, а не причина для организаций акций протеста — эксперт

Политический психолог Геннадий БАЛАШОВ считает, что на сегодня Налоговый кодекс – это скорее повод, а не причина для организаций акций протеста. По его мнению, «майдан» может организовать сама власть, чтобы дать недовольным «выпустить пар».

Такое мнение он высказал журналистам, комментируя возможность повторения массовых акций предпринимателей, вышедших год назад на Майдан Независимости протестовать против принятия Налогового кодекса.

«Дело в том, что малый и средний бизнес имеют столько свободы для ведения предпринимательской деятельности, сколько не имели за все годы независимости. Они могут свободно покупать и продавать, обменивать валюту друг у друга, заниматься доставкой товаров и организацией небольших бизнесов непосредственно для населения», - уверен эксперт.

При этом он не исключает, что в случае попыток организовать повторение «налогового майдана» подлинным инициатором акций предпринимателей может быть вовсе не оппозиция, а как раз правящая политическая сила.

«Финансово и организационно власть сегодня сильна как никогда. При этом, зачастую она сама с помощью различных акций продуцирует лёгкий социальный конфликт», - говорит Г.БАЛАШОВ. Он отмечает, что если же «выпуском пара» отвлечь общество от проблем не удастся, в ход могут быть пущены другие аргументы. «Мощная милицейская машина, возможность снимать напряжение отдельных социальных групп («чернобыльцев», шахтёров) с помощью подачек, не позволят старыми методами сдвинуть власть», - заключил политический психолог.