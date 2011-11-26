Пенсионный фонд в январе-ноябре выплатил 191,4 млрд. грн. пенсий и денежной помощи
12:37, 26 ноября 2011Соцполитика
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Пенсионный фонд Украины, по оперативным данным, в январе-ноябре текущего года направил на выплату пенсий и денежной помощи 191,4 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда.
Всего в ноябре было направлено на выплату пенсий 17,302 млрд. грн.
Справка УНИАН. Кабинет министров утвердил доходную часть бюджета Пенсионного фонда на 2011 год в размере 193,452 млрд. грн., расходную – 209,008 млрд. грн.
По словам вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО, дефицит бюджета ПФ по итогам года может составить 21 млрд. грн.
«В этом году рассчитываем (дефицит бюджета ПФ – УНИАН) 17,8 млрд. грн., думаю, будет 21 млрд. грн., это около 2% ВВП», - отметил он.
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