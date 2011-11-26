Комиссар СЕ включит вопрос нарушения прав чернобыльцев в отчет о ситуации в Украине

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ заявляет, что обязательно включит вопрос нарушения прав чернобыльцев в свой отчет о ситуации в Украине по соблюдению прав человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ХАММАРБЕРГ сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль – Единство» о том, будет ли включен в отчет комиссара вопрос о нарушении прав чернобыльцев, снижении им пенсий и невыполнении судебных решений.

«Все то, что связано с необходимостью исполнять судебные решения, этому будет уделено надлежащее внимание в моем отчете. Так же будет уделено внимание праву людей выходить на демонстрации», - сказал Т.ХАММАРБЕРГ

В то же время он отметил, что особое внимание вопросам нарушения прав чернобыльцев в этом отчете уделяться не будет, и попросил предоставлять всю информацию о нарушении прав чернобыльцев послу Совета Европы в Украине.