Королевская внесет в ВР законопроект об отмене льгот для депутатов и чиновников

Член фракции «БЮТ-Батьківщина», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что внесет в парламент законопроект об отмене льгот для народных депутатов и чиновников высшего звена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она сказала во время встречи с представителями одной из харьковских организаций чернобыльцев.

На встрече с народным депутатом чернобыльцы рассказали ей о проблемах, которые у них возникли после того, как Кабинет министров урезал выплаты по социальным обязательствам, в том числе – с приобретением лекарств.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, идея проведения 29 ноября под Кабмином всеукраинской акции протеста чернобыльцев является абсолютно правильной.

«Вы должны добиться своей правды, и позорная поправка к закону о бюджете, позволяющая Кабмину урезать социальные выплаты, должна быть отменена», – сказала она.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ пообещала, что 30 ноября проведет встречу с чернобыльцами для обсуждения вопроса распределения пенсий. «Все предложения чернобыльцев будут оформлены в два законопроекта, который я зарегистрирую в парламенте, – сказала она. – Первым законопроектом будет предусмотрена отмена поправки к закону о бюджете на 2011 г., принятой в июне этого года. Поскольку именно «благодаря» этой поправке Кабмин значительно урезал социальные выплаты чернобыльцам, афганцам и «детям войны».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, вторым законопроектом будут отменены льготы для народных депутатов и чиновников высшего звена. «Если власть считает, что она может постановлением Кабинета министров лишить соцвыплат простых людей, мы подготовим законопроект, который лишит соцвыплат народных депутатов и чиновников высшего звена. Как говорил Марк Твен, закон следует испытать на себе, чтобы понять его настоящее значение», – сказала депутат.

29 ноября активисты Гражданского движения «Вперед!» присоединятся к митингу чернобыльских организаций. Они поддержат требования чернобыльцев относительно законного начисления им пенсий, а также будут требовать от власти отмены закона 8521, направленного на уничтожение малого бизнеса.

Как известно, 14 июня правительство закрепило возможности для невыплат по социальным обязательствам, внеся поправку в бюджет (п. 4 заключительных положений), которая установила, что «в 2011 году нормы и положения статей 39, 50, 51, 52, 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», статьей 6 Закона Украины «О социальной защите детей войны», статей 14, 22, 37 и части третьей статьи 43 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных из воинской службы, и некоторых других лиц» применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины, исходя из имеющегося финансового ресурса бюджета Пенсионного фонда Украины на 2011 год».

На основании этой поправки Кабмин принял Постановление №745 от 6 июля «Об установлении некоторых размеров выплат, которые финансируются за счет средств государственного бюджета». Этим постановлением существенно урезаны объемы социальных выплат чернобыльцам, афганцам и детям войны.