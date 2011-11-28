В Донецке в результате разгрома палаточного городка чернобыльцев один голодающий умер

В Донецке в результате разгрома палаточного городка протестующих чернобыльцев один голодающий умер.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили протестующие, в частности комендант палаточного городка Владимир ДЕРКАЧ.

По словам собеседников, одному из их голодающих в результате произошедшего разгрома штабной палатки стало плохо и его забрали в дежурившую рядом «скорую». Когда протестующие подошли к врачам поинтересоваться состоянием здоровья их товарища, медики якобы показали молча им кардиограмму сердца пострадавшего, которая выглядела сплошной ровной линией, то есть, «фактически они констатировали его смерть».

Когда машина «скорой помощи» стала выезжать с территории палаточного городка, возмущенные чернобыльци пытались задержать ее и все выяснить досконально. Отдельные протестующие бросались под колеса машине, пытаясь ее задержать, но милиционеры силой оттесняли чернобыльцев. После произошедшей потасовки, так как силы были не равные, правоохранители отодвинули возмущенных чернобыльцев и открыли дорогу «скорой помощи».

Около 50 чернобыльцев, которые остались на территории палаточного городка, заявили о том, что не покинут данное место до тех пор, пока к ним немедленно не прибудет губернатор Донецкой области Андрей ШИШАЦКИЙ.

«Мы никуда отсюда не уйдем, пока не приедет ШИШАЦКИЙ. Произошел открытый, нескрываемый, бандитский беспредел. Власть показала свое истинное лицо», - сказал участник акции, председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чорнобиль-Єдність» Николай ГОНЧАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье неизвестные, сопровождаемые милицией, насильно свернули штабную палатку протестующих инвалидов-чернобыльцев, оставив голодающих просто на улице.

На месте происшествия присутствовали заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Роман РОМАНОВ и начальник Донецкого городского управления милиции Юрий СЕДНЕВ.