ГПУ внесла в суд представление об аресте председателя Госслужбы занятости
Генеральная прокуратура Украины внесла в суд представление на избрание директору Государственной службы занятости Владимиру ГАЛИЦКОМУ меры пресечения в виде ареста.
Об этом УНИАН сообщил источник в ГПУ.
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, сотрудники СБУ 26 ноября арестовали директора Государственной службы занятости В.ГАЛИЦКОГО и четырех чиновников ведомства.
Они подозреваются во взяточничестве и злоупотреблениях с бюджетными средствами
Во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. дол., большое количество золотых часов и драгоценных камней.
В.ГАЛИЦКИЙ возглавлял госслужбу занятости с мая 2003 по апрель 2005 года и с августа 2006 года до нынешнего времени. Последнее место работы перед госслужбой - директор департамента инвестиционного развития «Энергоатом».
Параллельно с руководством Государственным центром занятости В.ГАЛИЦКИЙ является руководителем исполнительной дирекции Фонда государственного социального страхования Украины по безработице. Бюджет фонда в 2010 году составлял 7,3 млрд. грн.