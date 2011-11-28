Предприниматели намерены организовать шествие из Донецка в Киев

Предприниматели намерены организовать пешее шествие из Донецка в Киев в случае запрета проведения акции протеста в Донецке 30 ноября.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ.

«Мы готовы провести инициативу и провести людей, непосредственно «Марш пустых кошельков» - начать в Донецке и закончить его в Киеве. Пешком. Для того, чтобы сказать нынешней власти «Стоп», - заявил он.

По словам В.РОЯ, Донецкий горсовет запретил организаторам проводить заранее запланированную акцию протеста 30 ноября под стенами горсовета в Донецке. В то же время, ее инициаторы настаивают на проведении акции. «Власть не разрешила нам и предложила перейти подальше от этого места, приблизительно на 2 км от Донецкого горсовета и провести митинг там... Люди едут для того, чтобы высказать свою позицию и сказать власти свое «нет». Поэтому акция состоится, будем стараться наши заявки отстаивать в судебном порядке», - сообщил В.РОЙ.

Он не уточняет количество участников, в частности, из-за событий, прошедших в Донецке, когда во время демонтажа палаточного городка, в котором бастуют чернобыльцы, умер 70-летний шахтер Г.КОНОПЛЕВ. По его мнению, трагедия может спровоцировать людей к присоединению к акции.

Также он обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой взять под личный контроль расследование вокруг сноса палаточного городка в Донецке.

На сегодня акцию «Марш пустых кошельков» поддержали студенты. По словам представителя студенческого профсоюза «Прямое действие» Николая СТАРКОВА, студенты поддерживают акции предпринимателей и добавляют к их требованиям свои, в частности, студенты выступают против новых законодательных инициатив в сфере высшего образования, например, против коммерциализации образования.

Член оргкомитета «Марша пустых кошельков» Алексей ШЕВЧЕНКО также напомнил, что акция будет длиться, пока не будут выполнены все требования участников. «Марш пустых кошельков» будет продолжаться до тех пор, пока не будут решены поставленные проблемы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.КОНОПЛЕВ, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.КОНОПЛЕВА.

Напомним, акция «Марш пустых кошельков» началась в Киеве 13 октября 2011 года.

Одним из требований предпринимателей является уменьшение единого социального взноса в 2 раза. Среди других требований - отмена действия Налогового кодекса и создание рабочих групп для доработки закона, а также отмена пенсионной реформы.