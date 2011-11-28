Оппозиция требует провести внеочередное заседание ВР по событиям в Донецке

Фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС требуют в среду, 30 ноября, заслушать информацию представителей силовых ведомств относительно ситуации, сложившейся в Донецке во время разгона палаточного городка чернобыльцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель лидера партии «Родина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС выходят с инициативой немедленно созвать внеочередное заседание Верховной Рады, рассмотреть этот вопрос и вызвать всех силовиков и генерального прокурора с отчетом», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что сегодня власть прибегает не только к социально-экономическому геноциду украинцев, но и вообще к их уничтожению.

А.ТУРЧИНОВ также заметил, что в связи с данными событиями должны быть привлечены к ответственности все руководители силовых структур Донецкой области. «В случае бездеятельности власти мы будем требовать отставки всех силовиков, в том числе и генерального прокурора Украины», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что оппозиционные силы будут поддерживать акции протеста чернобыльцев и афганцев, которые завтра начнутся в Украине. «Это наше общее дело, это наша общая позиция», - сказал он.

Кроме того, по словам А.ТУРЧИНОВА, оппозиция в ВР будет требовать создания временной специальной комиссии, которая бы расследовала события в Донецке.

В свою очередь лидер партии «Фронт Змін», народный депутат из фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК добавил, что на время расследования данного инцидента руководители силовых структур Донецкой области должны быть отстранены от исполнения своих обязанностей. «Они ответствены за сохранение жизни людей, а не за уничтожение людей. Это персональная ответственность Президента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, проводится ли сейчас сбор подписей за проведение внеочередного заседания, первый заместитель лидера партии «Батьківщина» А.ТУРЧИНОВ заметил, что пока будет проложаться сбор подписей, уже начнется пленарная неделя. Поэтому, по его словам, две фракции обратились непосредственно к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и руководителям других трех фракций, чтобы такое заседание было проведено в среду, 30 ноября, без дополнительного сбора подписей.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.Коноплева.