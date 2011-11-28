Минюст будет проверять, как украинцев знакомят с правами

Министерство юстиции будет проверять органы исполнительной власти, учебные заведения, а также государственные предприятия, учреждения и организации относительно осуществления ими мероприятий правопросветительской и правовоспитательной работы с населением.

Соответствующий приказ, которым определен порядок осуществления таких проверок, подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Министр напомнил, что правопросветительская работа в стране осуществляется с целью приобретения гражданами правовых знаний, а также обеспечения конституционного права каждого знать свои права и обязанности. Это определено рядом нормативно-правовых актов в области правового образования, в частности, Указом Президента Украины от 18 октября 2001 года «О Национальной программе правового образования населения».

Минюст, в соответствии с возложенными на него полномочиями, будет осуществлять комплексные и контрольные проверки такой работы, как плановые, так, в случае наличия оснований, и внеплановые.

В частности, в дошкольных учебных заведениях будет проверяться организация учебно-воспитательного процесса (выполнение базового компонента дошкольного образования в части правового обучения и воспитания); учебно-методическая база; организация методической работы с воспитателями, другими педагогическими работниками дошкольного учреждения по вопросам правового образования и т. п.

В средних общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях будут осуществляться проверки организации учебно-воспитательного процесса (выполнение учебных планов и учебных программ, инструктивно-методических рекомендаций в части изучения дисциплин правового направления, профессиональную подготовку преподавателя и т. п.); решения, распоряжения руководителя учебного заведения, связанные с преподаванием дисциплин права и организацией правовоспитательной работы; учебно-методическая база; уровень качества работы с родителями, педагогическими работниками с целью повышения уровня правовых знаний и другие мероприятия.

В вузах, осуществляющих подготовку юристов, будет проверяться организация учебного процесса на соответствие деятельности, которую осуществляет учебное заведение, учредительным документам и требованиям действующего законодательства, организация образовательного производства в соответствии с лицензионными условиями предоставления образовательных услуг; учебно-методическое обеспечение; участие студентов в социальных проектах; работа юридических клиник, организация всех видов практики студентов и т. п.

В органах исполнительной власти, на государственных предприятиях, в учреждениях, организациях, государственных хозяйственных объединениях будут осуществляться проверки работы по разъяснению в средствах массовой информации практики применения законодательства; предоставление правовых консультаций по вопросам, относящимся к компетенции, через общественные приемные; работы, связанной с повышением квалификации лиц, к функциональным полномочиям которых относится правовое информирование; рассмотрение обращений граждан относительно предоставления правовой информации; осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня правовых знаний работников и другие мероприятия.

По результатам проверок Минюст и его территориальные органы будут предоставлять рекомендации и устанавливать сроки по устранению обнаруженных недостатков и нарушений.

В случае невыполнения требований органы юстиции будут принимать решения о передаче правоохранительным органам материалов о нарушении законодательства относительно осуществления правового образования, а также будут информировать органы власти высшего уровня о ненадлежащем выполнении законодательства объектом проверки.