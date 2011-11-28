Донецкие чернобыльцы подали апелляцию на решение суда о запрете их акции

Сегодня донецкие чернобыльцы, пикетирующие областное управление Пенсионного фонда с требованием выплатить им предусмотренные законами пенсии в полном объеме, подали в Донецкий апелляционный административный суд жалобу на решение окружного суда о запрете их акции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил один из участников акции, член инициативной группы чернобыльцев Владимир СУМАРУКОВ.

Он объяснил, что апелляционная жалоба подана от двух общественных организаций: донецкой облорганизаций «Союз чернобыльцев Украины» и «Чернобыль – Еднисть» против Донецкого городского совета на решение Донецкого окружного суда от 23 ноября, которыим запрещено проведение акции.

В.СУМАРУКОВ процитировал апелляционную жалобу, в которой сказано, что «Донецкий окружной административный суд вынес 23 ноября незаконное решение с грубейшим нарушением норм процессуального права».

Он напомнил, что акция протеста чернобыльцев проводится с 14 ноября «с целью восстановления конституционных прав по пенсионному обеспечению инвалидов-чернобыльцев и других социально незащищенных слоев населения».

В.СУМАРУКОВ подчеркнул, что чернобыльцы до сегодняшнего дня не подавали апелляцию в связи с тем, что на их юридический адрес данное решение суда не поступало. По его словам, о содержании судебного решения о запрете акций они узнали из информации в интернете.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы с 14 ноября пикетируют Управление ПФУ в Донецкой области, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. 15 ноября участники акции объявили голодовку. Также чернобыльцы грозили самосожжениями, если силовые структуры применят к ним силу.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

Вчера вечером сотрудники МЧС в сопровождении милиции демонтировали палатки согласно решению Донецкого окружного административного суда о запрете акции.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».