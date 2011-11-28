Кабмин решил дополнительно выделить 953,3 млн. грн. на соцподдержку в 2011 году

Кабинет министров принял решение о выделении 953,3 млн. грн. дополнительно из Государственного бюджета до конца 2011 года на социальную поддержку.

Как сообщили УНИАН в Министерстве финансов, соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров 23 ноября.

Выделенные средства пойдут на увеличение общего объема субвенции на выплату социальной помощи.

За счет этих средств будут осуществлены выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам.

Кроме того, с целью обеспечения финансовыми ресурсами фактических начислений такой помощи предусмотрено перераспределение годовых объемов данной субвенции из государственного бюджета местным.

«Таким образом, будет обеспечена своевременная и в полном объеме выплата социальной помощи», - отмечено в сообщении.

Сейчас постановление правительства, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, находится на согласовании в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.

«После согласования Комитетом (постановления – УНИАН) будут ликвидированы все задержки по выплатам помощи, а социальная поддержка будет обеспечена в полной мере», - отмечено в сообщении пресс-службы Минфина.