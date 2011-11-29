КГГА и союз афганцев подписали меморандум о социальной защите

Киевская горгосадминистрация и столичный Союз ветеранов Афганистана подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, документ подписан 28 ноября.

Председатель КГГА Александр ПОПОВ заверил, что столичные власти будут выделять финансовую помощь малообеспеченным семьям погибших в Афганистане, будет проводить бесплатную диспансеризацию всех категорий ветеранов-афганцев, обеспечит постоянный контроль медицинского обслуживания и медикаментозного обеспечения ветеранов, получения ими бесплатных рецептов на лекарства.

«Мы не будем экономить на афганцах – это принципиальная позиция властей Киева. Вместо этого, мы будем поддерживать ваши инициативы, и они обязательно найдут отображение в городском бюджете на следующий год, который мы утвердим уже в ближайшее время», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Основная цель подписания меморандума – усиление социальной защиты афганцев: обеспечение достойного уровня жизни ветеранов войны, инвалидов войны, участников боевых действий, членов семей погибших, создание надлежащих условий их жизнеобеспечения и уважительного отношения к ним.

В частности, согласно документу, при КГГА будет создан Консультативный совет по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, который и будет контролировать выполнение положений меморандума.

Также предусмотрена разработка программы обеспечения жильем афганцев, содействия проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и военно-спортивных соревнований и другое.