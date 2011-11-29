Тигипко предлагает сократить количество фондов соцстрахования с четырех до двух

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО предлагает сократить количество фондов социального страхования с четырех до двух.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления на съезде Федерации работодателей Украины.

«Если посмотреть на комплекс, а вместе с этим на реформу социальных фондов, - а там просится реформа, потому что я вижу, что из 4 фондов легко сделать 2», - отметил он.

С.ТИГИПКО также предлагает создать гибкий подход к уплате работодателями взносов на охрану труда. «За счет администрирования сократить нагрузку, за счет некоторых моментов подвести к тому, что тот, кто не занимается охраной труда, платит больше, а у кого нет выборки по проблемам по охране труда, - тот платит меньше», - сказал С.ТИГИПКО.

Вице-премьер-министр также отметил, что препятствием в реформировании соцфондов станет политика.