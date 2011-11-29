Кабмин поручил ликвидировать региональные спецкомиссии, подтверждавшие статус чернобыльца

Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций оптимизировать систему медицинских экспертиз относительно подтверждения статуса лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 23 ноября №1210, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, в частности, правительство поручило ликвидировать областные и городские специализированные врачебно-консультативные комиссии, в полномочия которых входило подтверждение причинно-следственной связи болезней у лиц, претендующих на получение статуса чернобыльца, с действием ионизирующего излучения и других вредных факторов.

Кроме того, количество аналогичных межведомственных экспертных комиссий в Украине будет сокращено до двух, детских специализированных комиссий – до трех.

Кроме того, министерствам поручено разработать и утвердить порядок участия ВОО «Союз Чернобыль Украина» в принятии решений о предоставлении гражданам статуса лица, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.