Фирташ считает, что правительство в своей работе должно опираться на ФРУ

Председатель Совета ФРУ Дмитрий ФИРТАШ считает, что правительство в своей работе должно опираться на работодателей, поскольку именно они обеспечивают производство и рабочие места для жителей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на съезде ФРУ.

Вместе с этим он подчеркнул, что ФРУ будет оказывать всю возможную помощь для развития страны. «Мы готовы активно участвовать в улучшении налогового, таможенного, трудового законодательства, в формировании эффективной бюджетной и кредитной политики и других направлений. Мы, Федерация работодателей Украины, сделаем все для улучшения жизни в нашей стране», - сказал Д.ФИРТАШ.

Говоря о необходимости тесного сотрудничества ФРУ и правительства, Д.ФИРТАШ вспомнил лозунг советских времен. «Мы говорим - партия, подразумеваем - Ленин. То есть, мы понимаем: говорим - страна, правительство, подразумеваем работодателей, потому что это те люди, на которых вы должны опереться, без которых страна не построится», - сказал Д.ФИРТАШ.

Напомним, сегодня глава Объединенного движения работодателей Украины, глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ был избран председателем Совета Федерации работодателей Украины.