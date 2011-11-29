Социальные выплаты нельзя осуществлять ценой подрыва стабильности государства - Азаров

Правительство на сегодняшний день не может пойти на осуществление всех социальных выплат, поскольку это может привести к подрыву финансовой стабильности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на съезде Федерации работодателей Украины.

«Что можем сделать для людей – мы делаем. Все, что чревато подрывом финансовой стабильности государства, – на это пойти мы не можем», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство приняло решение о повышении пенсии инвалидам-чернобыльцам І группы до уровня, превышающего 5 тыс. грн., инвалидам ІІ группы - до уровня около 5 тыс.

«Это то, на что мы, взвесив все свои возможности, можем пойти. Но государство не имеет сейчас возможности выполнить все те иски, которые государству предъявлены. Это путь не только в никуда, а путь к финансовой катастрофе», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы, которые сегодня проводят акцию протеста у Дома правительства в Киеве, требуют от Кабинета министров предусмотреть в государственном бюджете на 2012 год средства на их пенсии в полном объеме, а также выполнить решения судов относительно законных выплат.

Кроме того, представители чернобыльских организаций требуют от правительства отозвать из Верховной Рады законопроект о гарантиях государства по исполнению судебных решений, которым предусматривается отменить льготы 16 категориям граждан.