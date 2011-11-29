Тигипко заявляет, что в бюджете недостаточно средств для всех соцвыплат

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявляет, что в государственном бюджете недостаточно средств для обеспечения всех социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня на съезде Федерации работодателей Украины.

«Идти на все требования (чернобыльцев, афганцев – УНИАН) мы не можем, у нас нет на это денег», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, с учетом долгов на выплаты всем льготным категориям граждан необходимо 170 млрд. грн. Вице-премьер уточнил, что, в частности, на выплаты чернобыльцам необходимо 6,6 млрд. грн., участникам войны - 10 млрд. грн., «детям войны» - 10 млрд. грн.

Также С.ТИГИПКО отметил, что сегодня вышло постановление Кабмина о повышении социальных гарантий для чернобыльцев. «Это серьезное постановление с большими возможностями для тех ликвидаторов, которые действительно принимали участие в ликвидации», - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, Кабмин не может удовлетворить требования всех льготников.

«Слышать людей, безусловно, надо, но есть граница, которую мы переступить не можем», - резюмировал С.ТИГИПКО.