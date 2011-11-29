Чернобыльские организации создали комитет по согласованию действий во время акций протеста

Более 40 чернобыльских организаций Украины создали координационный комитет по согласованию своих действий во время акций протеста.

Об этом заместитель председателя Кременчугской городской организации ВОО «Союз Чернобыль Украины» Анатолий МОКРЫЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

А.МОКРЫЙ обвинил главу всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Юрия АНДРЕЕВА в том, что из-за него чернобыльские организации действовали разрозненно.

А.МОКРЫЙ убежден, что Ю.АНДРЕЕВ не может возглавлять общественную организацию, поскольку он является штатным сотрудником Кабинета министров Украины и «предал чернобыльцев».

«Об этом было сказано на отчетном собрании чернобыльцев в Миргороде, и там было сказано, что он не может работать в «Союзе Чернобыль», потому что работает штатным консультантом в Кабинете министров», - сказал А.МОКРЫЙ.

Он высказал надежду, что созданный координационный комитет, в состав которого вошли более 40 чернобыльских организаций, поможет людям более слажено организовывать акции протеста.

А.МОКРЫЙ также отметил, что комитет будет сотрудничать с другими организациями, которые поддерживают акции протеста чернобыльцев, в том числе с теми, которые отстаивают права ветеранов войны в Афганистане, «детей войны», предпринимателей.

В свою очередь, председатель Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимир ПРОСКУРИН заявил, что чернобыльские организации не учувствуют в каких-либо играх, а отстаивают свои права.

«Работая в рабочей группе Сергея ТИГИПКО, я пришел к твердому убеждению, что существуют какие-то «качели» между двумя вице-премьерами – Сергеем ТИГИПКО и Андреем КЛЮЕВЫМ. На заседании (рабочей группы представителей льготных категорий граждан, которая сотрудничала с С.ТИГИПКО - УНИАН) мы о чем-то договариваемся, приезжаем через несколько дней, и начинаем все с начала. Оказывается, в это время Ю.АНДРЕЕВ побывал в кабинете у А.КЛЮЕВА, и вот, мне приходится слышать, что А.КЛЮЕВ хочет нашими руками кого-то там снять…», - заявил В.ПРОСКУРИН.

Он еще раз подчеркнул, что политики не имеют никакого отношения к акциям чернобыльцев. «Мы выступаем с протестом против правительства, поскольку оно залезло нам в карман, и никто за нами не стоит», - подчеркнул В.ПРОСКУРИН.

«Власть, за которую, к сожалению, и мы голосовали, пошла в наступление на социально незащищенные категории граждан», - отметил он.

«Наша власть окончательно свихнулась, они не обращают внимания, что меньше года осталось до выборов, они вообще ни на что внимания не обращают. Они переступили через человеческую жизнь», - добавил В.ПРОСКУРИН.

По его словам, сотни милиционеров вместо того, чтобы бороться с преступностью, брошены на борьбу с чернобыльцами с целью помешать им проводить акции протеста против антисоциальной политики власти.

Кроме того, председатель Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля заявил, что власть ведет информационную войну против чернобыльцев, «пытаясь столкнуть лбами» с другими людьми.

«К сожалению, в этой войне, на стороне Кабинета министров выступил руководитель одной из чернобыльских организаций Ю.АНДРЕЕВ – фактически его словами говорит пресс-служба Кабинета министров. Додуматься только - она заявила, что в акциях протеста принимают участие какие-то неправильные чернобыльцы и организации-клоны», - сказал В.ПРОСКУРИН.

Сопредседатель Всеукраинского движения «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ сообщил, что чернобыльцы поддержат 1 декабря всеукраинскую забастовку «Переучет власти». В 12.00 на своих рабочих местах те, кто поддерживает акцию, выставят табличку «Переучет», что будет символизировать недовольство политической и экономической ситуацией в стране.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября руководитель ВОО «Союз Чернобыль Украины» Юрий АНДРЕЕВ заявил, что организация не поддерживает акции протеста чернобыльцев.

Он напомнил, что по итогам выступлений чернобыльцев и ветеранов Афганистана 20 сентября были подписаны два меморандума - между правительством и «Союзом Чернобыль Украины», а также Украинским союзом ветеранов Афганистана.