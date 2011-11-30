На Волыни начато строительство санатория для ветеранов Афганистана и чернобыльцев

На Волыни у озера Свитязь Шацкого района начато строительство санатория для ветеранов Афганистана и чернобыльцев.

Об этом сообщил председатель областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана Григорий ПАВЛОВИЧ вчера на встрече руководства области с представителями общественных организаций ветеранов военных и правоохранительных органов, информировали УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

По его словам, это будет первое оздоровительное заведение подобного типа в Западной Украине.

Г.ПАВЛОВИЧ отметил, что члены организации поднимали вопрос строительства лечебно-оздоровительного заведения перед властью на протяжении 4-х лет. «Осенью за средства областного благотворительного фонда «Родная Волынь» начат первый этап строительства санатория, второй этап продолжат в следующем году», - сказал он.

«В этом центре будут оздоравливаться в первую очередь дети-чернобыльцы, деть, родители которых погибли во время аварии на ЧАЭС, ликвидаторы», - подчеркнул Г.ПАВЛОВИЧ. Он добавил, что путевки для оздоровления будут предоставляться именно общественной организацией.