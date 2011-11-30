Кабмин предлагает ограничить право на пособия одиноким матерям

Кабинет министров предлагает ограничить право одиноких матерей на получение пособия на ребенка в случае, если совокупный доход семьи превышает величину, рассчитываемую как сумма соответствующих прожиточных минимумов для каждого ребенка и средней заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, сложившаяся в Украине в месяце, предшествующем периоду, за который исчисляется совокупный доход.

Текст соответствующего законопроекта №9516 от 29 ноября 2011 года размещен на официальном сайте парламента.

Данным документом правительство также предлагает внести изменения в закон о государственной помощи семьям с детьми и предусмотреть оказание помощи по беременности и родам незастрахованным лицам, не участвующим на добровольной основе в обязательном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности, увеличив ее до прожиточного минимума для трудоспособных лиц.