ПФУ оспорит решения судов по пересчету пенсий чернобыльцев на сумму свыше 11 млрд. грн.

Пенсионный фонд Украины оспорит решения судов по пересчету пенсий чернобыльцев на сумму свыше 11 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК.

Он отметил, что будут оспорены все решения судов по пересчету этих пенсий. На сегодняшний день судами первой инстанции планируется рассмотреть дела на сумму 5,3 млрд. грн., во второй инстанции – на сумму 5,9 млрд. грн.

«Где-то 5,3 млрд. грн. в первой инстанции, во второй инстанции, то есть по апелляции – у нас где-то порядка 5,9 млрд. грн.», - сказал Б.ЗАЙЧУК.

При этом он отметил, что сумма в размере 5,9 млрд. грн. уже выплачена, а 5,3 млрд. грн. по решениям судов должны быть выплачены в будущем.