Кабмин значительно повысил пенсии чернобыльцам

Кабинет министров значительно повысил пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщается на официальном сайте Кабмина, об этом во время брифинга сообщил председатель правления Пенсионного фонда (ПФ) Борис ЗАЙЧУК.

Он напомнил, что Кабмин принял постановление «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (№1210 от 23 ноября 2011 года).

Предусматривается, что в 2012 году при исчислении заработка, с которого будет определен размер пенсии чернобыльцев, в отношении которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, будет применяться формульный подход.

Так, средний размер пенсий участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС составит: для инвалидов I группы — 5439,52 грн., II группы - 5128,73 грн., III группы - 3941,53 грн.

Также утверждены гарантированные минимумы выплат для инвалидов-ликвидаторов: для инвалидов I группы - 2399,7 грн., II группы - 2147,1 грн., III группы - 1894,50 грн.

Данные выплаты привязаны к размеру прожиточного минимума.

Постановление вступает в действие с 1 января 2012 года.

Также Б.ЗАЙЧУК сообщил, что по состоянию на 1 ноября 2011 года в местных судах находилось 1,2 млн. исков, связанных с пенсионным обеспечением, на общую сумму 6,4 млрд. грн., в том числе пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС - 115, 6 тыс. исков на сумму 1,8 млрд. грн.

В апелляционных судах - 2,6 млн. дел на сумму 5,9 млрд. грн., из которых по пенсионному обеспечению пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС - 254,7 тыс. на сумму 2,8 млрд. грн.

На обеспечение выплаты по судебным решениям за 11 месяцев 2011 года направлено 5,9 млрд. грн. При этом остались непрофинансированными выплаты по судебным решениям на сумму 2,3 млрд. грн.

На финансирование этих судебных решений привлекались займы, предоставленные Госказначейством. На сегодня предоставление таких займов ограничено.

Причиной обращений в суд является пробел в законодательстве по начислению пенсий и повышений, исходя из минимального размера пенсии по возрасту.