В Киеве около 40 чернобыльцев объявили голодовку возле Кабмина

В Киеве в целом около 40 чернобыльцев объявили голодовку возле Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время они расположились в Мариинском парке напротив дома правительства.

Как отмечают участники акции, они представляют разные регионы Украины и требуют выполнения решений судов о выплате им задолженности по пенсиям. Чернобыльцы подчеркивают, что решили начать голодовку в связи с тем, что вчерашняя акция протеста возле Кабмина не привела к выполнению их требований, поскольку диалога с правительством они не имели.

Голодающие намереваются оставаться на ночь, и уже готовят для этого палатки и теплые вещи. Чернобыльцы собираются проводить свою акцию до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

При этом сейчас в Мариинском парке находятся около 100 чернобыльцев. Также на территории парка дежурят представители «Беркута» и милиции.

Как сообщалось ранее, восемь чернобыльцев из Луганской области объявили голодовку возле Кабмина.