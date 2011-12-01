В Украине с сегодняшнего дня повышаются соцстандарты

Согласно государственному бюджету Украины на 2011 год, с сегодняшнего дня, 1 декабря, повышаются социальные стандарты.

Документом предусматривается, что с 1 декабря прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц повышается на 19 грн. и устанавливается в размере 953 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения устанавливаются следующие размеры прожиточного минимума на 1 декабря 2011 года: для детей до 6 лет - 870 грн.; для детей от 6 до 18 лет - 1042 грн.; для трудоспособных граждан - 1004 грн.; для утративших трудоспособность - 800 грн.

Уровень минимальной заработной платы с 1 декабря повышен на 19 грн. - до 1004 грн.; в почасовом размере — на 12 коп. - до 6,04 грн.

Напомним, с сегодняшнего дня также повышается размер минимальной пенсии до 800 грн.