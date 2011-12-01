На 19 чернобыльцев, которые голодают в Киеве, составлены админпротоколы

На 19 чернобыльцев, которые голодают в Киеве у Дома правительства, милиция составила административные протоколы за нарушение правил проведения массовых собраний и собраний граждан.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, вчера вечером государственный исполнитель зачитал указанным лицам решение суда о запрещении проведения массовых акций в Киеве, однако они отказались прекратить свою акцию.

Никого из чернобыльцев не задерживали, с них взяты расписки об обязательстве появиться в суде, который будет рассматривать составленные на них протоколы за административное нарушение.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Киеве группа чернобыльцев из разных регионов объявила голодовку возле Кабинета министров. Они расположились в Мариинском парке напротив здания правительства. Чернобыльцы требуют от государства выполнить решение судов о выплате им задолженности по пенсиям. Чернобыльцы подчеркивают, что решили начать голодовку в связи с тем, что вчерашняя акция протеста возле Кабмина не привела к выполнению их требований, поскольку диалога с правительством они не имели.