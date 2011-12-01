Милиция препятствует проведению акции «Переучет власти» в Киеве – «Вперед!»

В Киеве остановлен автобус с оборудованием, необходимым для проведения акции «Переучет власти».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВГО «Гражданское движение «Вперед!», только что возле метро «Арсенальная» в Киеве сотрудник ГАИ с номерным знаком 0157, который отказался назвать свое имя и фамилию, остановил автобус якобы для проверки документов.

После того, как он заглянул внутрь автобуса и увидел флаги и аппаратуру, которые везли к Верховной Раде для организации акции, он забрал документы у водителя и спрятал их в свой карман.

В настоящий момент документы водителю не возвращают, протокол о нарушении также не составляют.

Напомним, сегодня, 1 декабря, по инициативе ВГО «Гражданское движение «Вперед!» проходит Всеукраинская забастовка «Переучет власти». Цель этой забастовки - показать власти, что люди устали от ее постоянных экспериментов, что люди больше не в состоянии терпеть издевательств и унижений. В этот день все граждане, которым надоели издевательства власти над народом, которые не видят перспектив Украины под руководством нынешней власти, в 12.00 закроют свои предприятия или выставят таблички «Переучет» на своих рабочих местах. Те, кто в это время находится за рулем авто, подают сигнал. Это должно показать, что недовольных в государстве очень много и они готовы бороться за свои права.

В Киеве желающие принять непосредственное участие в акции могут прийти в 12.00 к парламенту.

В рамках акции в регионах, в частности, запланировано: в Виннице - провести Межрегиональный митинг, участие в котором примут делегации из Житомирской, Хмельницкой и Киевской областей. Также запланированы митинги в Ривном, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Сумах. В Фастове, Виннице и Кривом Роге, кроме других мероприятий, пройдут Автомайданы.