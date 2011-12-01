Брюссель. Европарламент выступает за активную работу по установлению безвизового режима с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня докладе по рекомендациям Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешней действий относительно переговоров по Соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовало большинство депутатов.

“Активнее работать над установлением безвизового режима между Украиной и ЕС, чем поддерживать долговременную перспективу, при условии, если Украина выполнит необходимые технические критерии, определенные в Плане действий по либерализации визового режима; установить промежуточную цель отмены существующих визовых сборов и принять надлежащие меры во время европейского футбольного чемпионата с целью использования этого случая, как пробного периода для безвизового режима”, - сказано в документе.

Депутаты высказались за усиление потенциала Украины, как ключевого партнера в управлении миграционными потоками и границами, разработку дальнейших общих действий по борьбе с организованной преступностью, интенсификации сотрудничества в сфере интегрированного управления границами с использованием самых высоких стандартов ЕС для более эффективной борьбы с трансграничной преступностью, нелегальной миграцией, торговлей людьми и незаконной торговлей.