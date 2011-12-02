В Донецке 22 голодающих чернобыльца продолжают акцию протеста.

Об этом УНИАН сообщил член инициативной группы голодающих Эдуард КАПУСТИН.

По его словам, прошедшая ночь в палаточном городке голодающих у здания облуправления Пенсионного фонда прошла спокойно, госпитализированных нет.

«Сейчас в городок начинают прибывать люди, поддерживающие нашу акцию. Мы продолжаем акцию», - сказал Э.КАПУСТИН.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы с 14 ноября пикетируют Управление ПФУ в Донецкой области, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. 15 ноября участники акции объявили голодовку. Также чернобыльцы грозили самосожжениями, если силовые структуры применят к ним силу.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

27 ноября сотрудники МЧС в сопровождении милиции демонтировали палатки согласно решению Донецкого окружного административного суда о запрете акции. Во время демонтажа умер 70-летний шахтер-инвалид Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

29 ноября месте демонтированной палатки чернобыльцы установили новую армейскую палатку с дощатым полом, рассчитанную на 60 человек.

Ночью 1 декабря Донецкий окружной административный суд вынес решение о запрете протестующим чернобыльцам проводить свою акцию голодовки в палаточном городке возле здания регионального Пенсионного фонда.