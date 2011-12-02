Предприниматели 14 декабря намерены поддержать акцию протеста чернобыльцев

14 декабря, в День чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, предприниматели намерены поддержать акцию протеста лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«14 декабря будет проходить акция «чернобыльцев» и мы, безусловно, эту акцию поддержим», - сообщила депутат. По ее словам, в тот же день в Хмельницком будет проходить «межрегиональный майдан», в котором предприниматели также примут участие.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила о том, что по итогам переговоров с чернобыльцами, было подготовлено и зарегистрировано в парламенте два законопроекта — относительно внесения изменений в закон о госбюджете с нормой о выполнении решений судов в отношении «чернобыльцев», «афганцев», «детей войны», а также относительно лишения льгот и повышенных пенсий народных депутатов, представителей Кабинета министров.

Если до 1 февраля парламент не рассмотрит данные законопроекты, то будет определена дата проведения совместных акций протеста предпринимателей и «чернобыльцев», «афганцев», студентов, других незащищенных слоев населения, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она сообщила, что предприниматели намерены создать комитет защиты участников акций протеста. «Комитет защиты тех людей, которые выходят на акции протеста, и чтобы люди были уверены, в случае беспредела власти, в случае насилия со стороны власти, мы будем обеспечивать, как помощь с народными депутатами, как юридическую, как судебную защиту, так и гражданскую защиту», - сказала она.

Сопредседатель ВОО «Гражданское движение «Вперед!» Андрей ПАНАЕТОВ также напомнил, что вчера в регионах страны прошла акция «Переучет власти». «С 2012 года предпринимателей ждет ухудшение жизни... В связи с этим прошла наша акция, и мы ее будем продолжать либо в том же формате, либо мы этот формат увеличим», - отметил он.