Литвин поручил аппарату ВР проанализировать все законы о социальных льготах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил аппарату парламента проанализировать все законы, которые касаются социальных льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня на заседании Консультативного совета по вопросам местного самоуправления.

«Я поручил аппарату Верховной Рады еще раз проанализировать не только принятие законодательных актов по социальным льготам, но и те законы, которые уже были приняты», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, очень много социальных законов принимались под выборы, и президенты, каденция которых завершалась, всегда подписывали настоящие документы.

«Таким образом, они посылали поздравительный привет перед завершением своей каденции», - сказал председатель ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, так было с законом об установлении льгот «детям войны», законом о социальных стандартах и рядом других.

Кроме того, добавил В.ЛИТВИН, анализ социальных законов необходимо провести, чтобы «напомнить всем, кто приводит людей под здания органов государственной власти, об их ответственности за принятие соответствующих решений».

В.ЛИТВИН заметил, что в частности поручил специалистам внимательно проанализировать законы, принятые в 2008 году. «Это очень показательный год, поскольку при принятии бюджета на 2008 год были остановлены полностью или частично законы, касающиеся чернобыльцев», - сказал он.

В.ЛИТВИН напомнил, что после этого Конституционный Суд Украины по представлению представителей оппозиции, которые сегодня при власти, вынес решение, что приостановка действия социальных законов нарушает Конституцию, однако Кабинет министров впоследствии принял постановление, которым снова прекратил выплаты.

В.ЛИТВИН также напомнил, что впоследствии парламент принял закон о приостановке действия 66 законов, которыми предусмотрены выплаты льготным категориям населения на общую сумму 105 млрд. грн.

«И я об этом попросил напомнить всем не для того, чтобы сводить политические счеты, а для того, чтобы мы все вместе, проанализировали, как нам унормировать эту проблему», - сказал В.ЛИТВИН.