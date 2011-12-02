До конца следующего года в Украине откроются 12 перинатальных центров

В 2012 году в Украине будут действовать 12 сверхсовременных перинатальных центров в рамках национального проекта «Новая жизнь», сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ на заседании рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам.

Как сообщили УНИАН в Госагентстве, по его словам, проект «Новая жизнь» является уникальной среди 11 национальных проектов, определенных Президентом Украины, поскольку он является социальным.

В отличие от других проектов, в которых часть государственного финансирования прогнозируется на уровне 20-25%, финансирование «Новой жизни» на 75% поступает из государственного бюджета, остальные – из благотворительных фондов и местных бюджетов, сказал В.КАСЬКИВ.

«Проект успешно реализуется в Украине, до Нового года планируется открытие 4 перинатальных центров с наиболее современным оборудованием. А в 2012 году мы планируем довести эту цифру до 12», - подчеркнул он.

«Хотел бы отметить, что проект был бы воплощен в жизнь значительно быстрее, если бы не бюрократические процедуры. До августа этого года из-за бюрократии не было возможности профинансировать разработку ТЭО, основы проекта, без которого его воплощения невозможно», - отметил В.КАСЬКИВ.

Национальный проект «Новая жизнь» предусматривает создание сети региональных перинатальных центров, обеспеченных современным оборудованием, с целью охраны детей и материнства и сокращения показателей смертности среди новорожденных и рожениц.