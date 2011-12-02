Граждане Молдовы могут не подтверждать наличие денег при въезде в Украину

Кабинет министров исключил Молдову из перечня государств, граждане которых при въезде в Украину должны подтверждать наличие финансового обеспечения.

Об этом сообщается на Правительственном портале со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Согласно сообщению, Кабмин внес изменения в дополнение 5 к «Правилам въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию». Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 30 ноября 2011 года.

Проект постановления разработан во исполнение договоренностей премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ, достигнутых 17 сентября 2011 года в Ялте, с целью урегулирования вопроса въезда граждан Республики Молдова в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

Постановлением предусматривается внести изменение в Правила въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины от 29 декабря 1995 г. № 1074, а именно исключить Республику Молдова из Перечня государств, граждане которых должны подтверждать при въезде в Украину наличие финансового обеспечения пребывания в Украине, транзитного проезда через территорию Украины и выезда за ее границы.

Проект постановления согласован Министерством финансов, Министерством экономического развития и торговли, Администрацией Государственной пограничной службы, а также Министерством юстиции Украины.