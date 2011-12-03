В Донецке продолжает голодовку 21 чернобылец

В Донецке в палаточном городке у здания регионального управления Пенсионного фонда с 15 ноября продолжает голодовку 21 чернобылец, протестуя против сокращения пенсионных выплат.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель инициативной группы протестующих чернобыльцев Владимир СУМАРОКОВ.

По его словам, минувшая ночь в палаточном городке «прошла спокойно, без происшествий, не было госпитализированных, не было провокаций со стороны милиции и исполнительной службы, тишина...».

На вопрос, было ли холодно спать голодающим в палатке, В.СУМАРОКОВ ответил: «Спать было терпимо. Может быть, с печками и было бы теплее, но у нас сейчас две лампы УФО стоят… Такая рабочая обстановка, можно спать. Я, например, нормально перенес эту ночь».

Чернобылец отметил, что уже с утра в палаточный городок стали приходить люди, поддерживающие акцию, и там постоянно находятся не менее 50 протестующих.