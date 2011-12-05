В Киев поддержать голодающих приехали еще 10 чернобыльцев из Луганской области

В Мариинский парк Киева поддержать голодающих приехали еще 10 чернобыльцев из Луганской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель луганской областной организации «Союз Чернобыль Украины» Иван ВОЛЧАНСКИЙ.

По его словам, люди едут для того, чтобы находиться вместе с участниками акции протеста и оказывать им моральную поддержку.

«Если кто-то из них примет решение тоже начать голодовку, то это их право», - отметил И.ВОЛЧАНСКИЙ.

Он сообщил, что чернобыльцы привезли с собой теплые вещи и будут находиться в Киеве до тех пор, пока правительство не прислушается к их требованиям.

В то же время И.ВОЛЧАНСКИЙ подчеркнул, что в Луганске чернобыльцы по-прежнему дежурят в установленной в центре города палатке, но массовых акций протеста проводить не собираются. Днем в палатке находятся до 25 человек, а ночью дежурят два человека.

«Сейчас все внимание приковано к Киеву. Там должны решаться вопросы. Устраивать митинги на местах уже неэффективно», - сказал И.ВОЛЧАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, шести чернобыльцам, которые объявили голодовку у Кабинета министров Украины, сегодня утром вызывали «скорую помощь». В настоящее время в Мариинском парке голодают около 20 чернобыльцев.