Завтра во Львове пройдет митинг в поддержку голодающих чернобыльцев

Завтра, 6 декабря, во Львове пройдет митинг в поддержку голодающих чернобыльцев Киева и Донецка. Об этом УНИАН сообщил сопредседатель ВОО «Гражданское движение «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

По его словам, чернобыльские организации «Матери Чернобыля», «Дети Чернобыля» вместе с Гражданским движением «Вперед!» начнут бессрочную акцию протеста против социальной политики правительства, поскольку действия власти направлены не на поддержку наиболее незащищенных слоев населения, а на их сознательное уничтожение.

«Акция продлится до тех пор, пока власть не начнет выполнять законы Украины и решения судов государства», - сказал Р.СЕКЕЛА.

По его словам, начнется акция 6 декабря в 9.00 под стенами Львовской областной государственной администрации.

«Сегодня для защиты своих прав объединяются и выходят на совместные акции протестов чернобыльцы, предприниматели и афганцы Украины. Если власть не выполнит своих обязательств, то в будущем с нами будут пенсионеры, студенты и другие граждане. Тогда это уже будет революция, а не акция протеста», - сказал он.

Р.СЕКЕЛА отметил, что львовский митинг объединит Львов, Киев и Донецк в единую протестную акцию против цинизма и издевательства власти.