В проекте госбюджета-2012 объем льгот и жилсубсидий увеличен на 1,1 млрд. грн.

В проекте государственного бюджета на 2012 год общий объем соответствующих субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий для населения составляет 10,152 млрд. грн., что на 1,073 млрд. грн. больше, чем в текущем году.

Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов, в проекте госбюджета-2012 не предусмотрено сокращения расходов на предоставление льгот отдельным категориям граждан.

Напомним, что согласно Бюджетному кодексу в общем объеме субвенций из госбюджета местным на программы социальной защиты населения ежегодно учитываются расходы на предоставление льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива, сжиженного газа, услуги связи, бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте и др. следующим категориям граждан: ветеранам войны и труда; жертвам нацистских преследований, ветеранам военной службы, органов внутренних дел; гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, детям войны и т. д.