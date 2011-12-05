Двое чернобыльцев, которым сегодня медики оказывали помощь, прекратили голодовку

Двое из семи голодающих чернобыльцев, которым сегодня была оказана медицинская помощь, по рекомендации врачей прекратили голодовку возле Кабмина и отправились домой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили непосредственно участники акции.

В то же время они заметили, что на места тех чернобыльцев, которые прекратили голодовку, сегодня приехали еще несколько людей из Луганской и Донецкой областей, однако точную цифру они уточнить не смогли.

Вместе с тем участники акции отметили, что у одного из чернобыльцев, уехавших домой, - сахарный диабет, а второй уже перенес два инфаркта. Именно поэтому врачи предложили им госпитализацию, и когда те отказались, порекомендовали вернуться домой.

«Мы сами посоветовали им вернуться домой, чтобы не доводить себя до крайности – трупы нам здесь не нужны», - отметили собеседники журналистов.

Как сообщал УНИАН, семи чернобыльцам, которые объявили голодовку возле Кабинета Министров Украины, сегодня утром вызывали «скорую помощь». На данное время в Мариинском парке голодают около 20 чернобыльцев.