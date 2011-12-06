В каждом приграничном районе Харьковщины будут оборудованы пункты пропуска

В каждом приграничном районе Харьковской области будут дополнительно оборудованы по два местных пункта пропуска для пересечения границы жителями приграничных территорий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, такое решение было принято по итогам расширенного совещания по вопросам обустройства российско-украинской государственной границы и пересечения ее жителями Харьковской и Белгородской областей.

«С целью создания благоприятных условий для пересечения государственной границы жителями приграничных территорий, в рамках подготовительных мероприятий по реализации Соглашения о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации, подписанного 18 октября с. г. в Донецке между правительствами Украины и РФ, существует настоятельная необходимость оборудовать дополнительные переходы через государственную границу для граждан, постоянно проживающих в приграничных районах», – говорится в сообщении.

Председательствующий на совещании заместитель председателя - руководитель аппарата Харьковской ОГА Василий ХОМА сообщил также, что на сегодня уже есть определенность «с приоритетами в вопросе развития зон сервисного обслуживания на подъездных путях к автомобильным пунктам пропуска через государственную российско-украинскую границу, расположенным на территории области».

«В первую очередь такие зоны сервисного обслуживания будут созданы и обустроены на подъездных путях к международным автомобильным пунктам пропуска через государственную российско-украинскую границу «Гоптовка» и «Плетеневка», – говорится в принятом решении.

В совещании приняли участие должностные лица Харьковской облгосадминистрации, районных государственных администраций, Харьковского пограничного отряда, таможенники, правоохранители, представители ветеринарной службы области и районов.