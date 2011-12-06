Чернобыльцы с января будут получать пенсии по формуле, исходя из зарплаты

Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы в ноябре-декабре получат урезанные пенсии, а с января 2012 года – повышенные, которые каждому рассчитают по формуле, исходя из зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке исполняющий обязанности начальника Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Олег ВАТУЛИН.

По его словам, работники регионального управления Пенсионного фонда, «получив постановление Кабинета министров №1210, не дожидаясь программного обеспечения, полностью в ручном режиме просчитывают все те варианты, которые касаются изменений пенсий чернобыльцев».

«И предварительные расчеты показывают, что действительно, пенсии всем категориям чернобыльцам увеличиваются, даже по сравнению с решениями судов», - отметил О.ВАТУЛИН.

Он пояснил, что «есть верхняя граница, предусмотренная постановлением Кабинета министров – это 10 прожиточных минимумов нетрудоспособных граждан, то есть, эта верхняя граница пенсии составляет 8 тыс. 230 грн.».

«Поэтому люди, которые получают по решению судов 7,5 тыс. грн., они будут получать, согласно постановлению Кабинета министров, до 8 тыс. 230 грн. А в Донецкой области большинство чернобыльцев получали пенсии в размере 7,5 - 7,6 тыс. грн., и у одного лишь была пенсия 12 тыс. грн.», - сказал О.ВАТУЛИН.

На вопрос УНИАН, будет ли такое начисление пенсий противоречить существующему чернобыльскому закону, О.ВАТУЛИН ответил: «Судя по суммам выплат, понимаете, в принципе, большого противоречия с чернобыльским законом как такового не существует». Уточняя, насколько небольшим будет расхождение, он заявил: «Я же не сказал, что стопроцентно увеличение будет абсолютно всем – в постановлении предусмотрен формульный подход (расчета пенсии) в зависимости от заработка. И есть максимально установленный уровень заработка за 1986 год – 1990-е годы – это 3 тыс. карбованцев».

При этом О.ВАТУЛИН добавил: «Нет оснований говорить, что сумма выплат у чернобыльцев станет меньше… В большинстве случаев, у 80%, у которых были назначения по решению судов, сумма пенсионных выплат составляла 7 тыс. 580 грн., но она поднимается с 1 января до 8 тыс. 230 грн.».

Журналисты попросили уточнить, останется ли в ноябре-декабре этого года у чернобыльцев урезанная пенсия, сумма которой была уменьшена с октября в несколько раз. О.ВАТУЛИН ответил: «Пока - да», но заверил, что над этой проблемой «все работают».

«Мы говорим о том, что касается постановления №1210. Это будет с 1 января. А все, что касается ноября, декабря, мы работаем над этим вопросом. Об этой проблеме знает и Пенсионный фонд Украины, и Кабинет министров, то есть, полностью мы работаем в этих вопросах, - заявил О.ВАТУЛИН. - Мы прекрасно все просчитали, все просчитаем, даем, в принципе, все ответы на все вопросы, которые только есть. И ориентируемся на Пенсионный фонд Украины».

На вопрос, какую пенсию будут получать теперь инвалиды-чернобыльцы, которые были направлены на ликвидацию аварии из военкоматов и, будучи военнослужащими срочной службы, на тот момент не работали и не имели заработной платы, О.ВАТУЛИН ответил: «Здесь пунктом № 4 постановления Кабинета министров № 1210 установлен минимум для тех людей, которые были направлены с военкоматов и у которых отсутствуют справки о заработных платах. Для I группы инвалидности предусмотрено 285%, II группы – 255% и III - 225% прожиточного минимума для всех, кто утратил трудоспособность. В гривнях это 2 тыс. 280 грн. – 2 тыс. 40 грн. То есть, идет увеличение в любом случае в два раза».