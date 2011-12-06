Милиция вторично составила протокол в отношении чернобыльцев, которые голодают под Кабмином

Милиция вторично составила протокол об административном правонарушении в отношении чернобыльцев, которые голодают под Домом правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции сообщили журналистам, что сегодня ночью во второй раз работники милиции, ссылаясь на соответствующее решение суда, которым запрещено проводить массовые акции под Кабинетом министров, составили административный протокол, и больше никаких действий не предпринимали.

Также сегодня ночью, по словам участников акции, одному из голодающих стало плохо. Врачи «скорой помощи» на месте оказали ему необходимую помощь без госпитализации.

Участники акции сообщили, что сегодня к ним планируют присоединиться еще несколько чернобыльцев из Луганской области. Таким образом, общее количество голодающих превышает 20 человек.

Сейчас в парке неподалеку от места проведения акции дежурят две бригады «скорой помощи». Также присутствует милицейский спецавтомобиль группы документирования и один автобус с работниками милиции.