Возле Львовской ОГА появился палаточный городок в поддержку голодающих чернобыльцев

12:59, 06 декабря 2011
Соцполитика
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Сегодня утром на площади возле Львовской облгосадминистрации начался совместный митинг чернобыльцев, активистов Комитета сопротивления диктатуре Львовской области и представителей Гражданского движения «Вперед!» в знак солидарности с голодающими чернобыльцами.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга установили на площади три палатки и объявили свою акцию протеста бессрочной.

«Сегодня мы начали совместную мобилизационную акцию, которая должна сплотить львовян для совместных действий общеукраинского масштаба. Мы требуем от власти, чтобы чернобыльцам в Киеве власть позволила установить палатки возле Кабмина, поскольку власть относится к чернобыльцам, как к скотам, вынуждая ночевать их на земле», - сказал корреспонденту УНИАН сопредседатель движения «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

Он сообщил, что палатки, установленные ОГА, будут оставаться там до выполнения требований чернобыльцев.

В свою очередь, председатель благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовской области» Валентина БУРЕНОК сообщила УНИАН, что чернобыльцы Львовщины пока не намерены прибегать к голодовке, учитывая опасность ухудшения состояния здоровья, однако готовы к решительным действиям и радикальным методам давления на власть.

После 11.00 митинг, в котором приняли участие около 120 человек, завершился. На площади возле облгосадминистрации остались дежурить возле палаток 10 представителей общественных организаций.

Лидеры чернобыльских организаций Львовской области присутствуют на заседании Львовского областного совета.

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