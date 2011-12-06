В Донецке более 300 чернобыльцев ждут встречи с Януковичем

В Донецке более 300 протестующих чернобыльцев на территории палаточного городка возле регионального управления Пенсионного фонда ожидают встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам чернобыльцев, сегодня около 15.00 в палаточный городок приехали сотрудники правоохранительных органов, около 30-40 человек, вместе с кинологами и обследовали территорию палаточного городка под предлогом того, что сюда приедет Президент.

После этого голодающих и представителей инициативной группы чернобыльцев пригласили в актовый зал управления Пенсионного фонда и пообещали встречу с Президентом, однако затем всех попросили выйти на улицу, объясняя тем, что слишком много участников акции пришли в актовый зал.

К чернобыльцам подошел молодой человек и, представившись представителем службы президентской охраны, пообещал, что встреча В.ЯНУКОВИЧА с чернобыльцами состоится прямо на улице перед управлением Пенсионного фонда.

Люди не расходятся, хотя многие говорят, что с обеда здесь находилось более 500 человек – участников акции и тех, кто ее поддерживает, в ожидании встречи.

Оставшиеся намерены ждать В.ЯНУКОВИЧА. Некоторые из протестующих открыто заявляют: «Мы отсюда никуда не уйдем и будем ждать Президента здесь до победного конца».

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на коротком брифинге в Енакиево заявил, что он против сокращения льгот чернобыльцам, как и другим социально незащищенным слоям населения.

«Этот вопрос (о проблемах чернобыльцев) нужно рассмотреть прозрачно и честно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что дал поручение правительству собрать «всех из общественных организаций» и провести дискуссию, чтобы, «во-первых, мы не снизили уровень социальной помощи», чтобы созданный наблюдательный совет мог контролировать данный процесс.

«Я против сокращения льгот», - подчеркнул глава государства и добавил, что бюджет страны будет способен обеспечить эти льготы, но для этого необходим рост экономики.

В.ЯНУКОВИЧ акцентировал, что сегодня «главная цель – это сесть за стол переговоров и договориться, не закрывая глаза ни на что, а решить, как будем действовать дальше».

По его словам, нельзя обвинять в создавшейся ситуации с льготниками предыдущее руководство страны.

«Протестные акции сегодня – это вполне естественно… И мы должны решить и дать честный прозрачный и ответственный ответ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.