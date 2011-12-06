Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым изменить систему начисления алиментов на содержание ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня в ходе встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере охраны материнства и детства.

Заявление Н.АЗАРОВА было сделано в ответ на выступление вице-президента благотворительного фонда журнала «Единственная» Елены СКАЧКО, которая отметила, что действующая система позволяет родителю если не уйти от выплат вообще, то сократить их до минимума.

«Надо менять систему», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он пообещал поручить специалистам изучить этот вопрос.